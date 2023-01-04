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Express: одно решение Путина моментально взломает оборону НАТО

Express: одно решение Путина моментально взломает оборону НАТО

В том случае, если российский лидер Владимир Путин примет решение поставить на вооружение армии РФ гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут успешно настигать цели на удалении до тысячи километров, это моментально взломает морскую оборону НАТО.

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