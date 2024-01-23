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Малышева назвала бразильский орех и устрицы суперпродуктами для женщин

Малышева назвала бразильский орех и устрицы суперпродуктами для женщин

Врач и телеведущая Елена Малышева, а также ее коллеги по программе «Жить здорово!» офтальмолог Михаил Коновалов,иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман рассказали о суперпродуктах для женщин.

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Комментарии
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Владимир
Да чего уж, сразу деньги есть можно
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