Малышева назвала бразильский орех и устрицы суперпродуктами для женщин

Врач и телеведущая Елена Малышева, а также ее коллеги по программе «Жить здорово!» офтальмолог Михаил Коновалов,иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман рассказали о суперпродуктах для женщин.
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