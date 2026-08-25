«Град» накрыл пытавшуюся прорваться к Доброполью группу ВСУ

Расчет боевой машины РСЗО «Град» 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы ВСУ, которая, по данным Минобороны России, пыталась прорваться в Доброполье в ДНР для ротации подразделений.
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