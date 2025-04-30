Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы

Советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские власти, учитывая госдолг страны в размере $33 трлн, не могут дальше себе позволять субсидировать европейскую безопасность.
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