Тюменская область и Казахстан обсудят будущее нефтегазовой отрасли на TNF

Делегация Тюменской области во главе с заместителем директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александром Горлатовым завершила рабочий визит в Казахстан.
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