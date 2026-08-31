«АвтоВАЗ» поздравил «Ладу» с 50-летием: «Мы работаем по одним принципам – дисциплина, ответственность за результат и верность традициям»

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов поздравил « Ладу » с 50-летием. «Уважаемые ветераны, тренерский штаб, игроки и болельщики хоккейного клуба «Лада»! От имени многотысячного коллектива «АвтоВАЗа» и от себя лично поздравляю вас с 50-летием клуба.
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