В МИД России считают угрозы Зеленского российской авиации скоординированными с Западом

В Министерстве иностранных дел России выразили мнение, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации, скорее всего, не являются самостоятельным решением украинского лидера.
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