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Медвежий угол

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Таджикистан перевернул слова Лаврова и продолжает сыпать обвинениями в адрес России требуя оставить таджиков в покое

Таджикистан перевернул слова Лаврова и продолжает сыпать обвинениями в адрес России требуя оставить таджиков в покое

Интересная жизнь с Vera Star Между главами МИД России и Таджикистана Сергеем Лавровым и Сироджиддином Мухриддином состоялся телефонный разговор, в ходе которого дипломаты обсудили проблему связанную с ограничениями на въезд в Россию гражданам Таджикистана.

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Комментарии
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Alex Nемо
&quot;...депортировано 643 гражданина Таджикистана, еще 117 человек ожидают депортации. Отмечается, что в период с 26 по 30 апреля в Москву из Таджикистана прилетел 3101 человек...&quot; А может мне кто сказать - сколько русскоязычных в числе тех кто прилетел? Могу сказать с большой долей уверенности -0. Почему? Потому что оставшееся в таджикистане русскоговорящее население является там заложниками! Не только таджикской власти, но и политиканов в России которые намеренно делают возвращение русскоговорящих людей из таджикистана в Россию невозможным!
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5 час.
Alex Nемо
-  -   Вот как-то даже прямо странно выглядит &quot;жёсткость&quot; бывшего кладовщика-кооператора Эмомали (он в мое время был рабочим склада в одной из контор потребкооперации) в отношении России. Почему бы ему не показать свою твёрдость в отношении Турции, которая сразу после теракта в России, ввела жесткий визовый режим с таджикистаном. Я чёй-то не слышал чтобы посла Турции вызывали в МИД таджикистана или вручали ему какие-либо писульки-ноты. А может быть пора и России ввести визовый режим для таджикистана и объяснить зарвавшемуся кооператору что у России есть правительство и свой народ, для которого это правительство и работает. Визовый режим это мера защиты этого самого народа. &quot;Кооператор&quot;-президент может быть и хам, но не идиот, и прекрасно понимает что сразу после вывода российских военных из таджикистана начнётся новая гражданская война. Результатом этой войны будет его собственная голова на пике выставленая перед президентским дворцом в Душанбе!
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5 час.
sorsw
В СССР эти вопросы довольно просто решались. Память отшибло?
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1 час.

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