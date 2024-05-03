Таджикистан перевернул слова Лаврова и продолжает сыпать обвинениями в адрес России требуя оставить таджиков в покое

"...депортировано 643 гражданина Таджикистана, еще 117 человек ожидают депортации. Отмечается, что в период с 26 по 30 апреля в Москву из Таджикистана прилетел 3101 человек..." А может мне кто сказать - сколько русскоязычных в числе тех кто прилетел? Могу сказать с большой долей уверенности -0. Почему? Потому что оставшееся в таджикистане русскоговорящее население является там заложниками! Не только таджикской власти, но и политиканов в России которые намеренно делают возвращение русскоговорящих людей из таджикистана в Россию невозможным!

Alex Nемо

- - Вот как-то даже прямо странно выглядит "жёсткость" бывшего кладовщика-кооператора Эмомали (он в мое время был рабочим склада в одной из контор потребкооперации) в отношении России. Почему бы ему не показать свою твёрдость в отношении Турции, которая сразу после теракта в России, ввела жесткий визовый режим с таджикистаном. Я чёй-то не слышал чтобы посла Турции вызывали в МИД таджикистана или вручали ему какие-либо писульки-ноты. А может быть пора и России ввести визовый режим для таджикистана и объяснить зарвавшемуся кооператору что у России есть правительство и свой народ, для которого это правительство и работает. Визовый режим это мера защиты этого самого народа. "Кооператор"-президент может быть и хам, но не идиот, и прекрасно понимает что сразу после вывода российских военных из таджикистана начнётся новая гражданская война. Результатом этой войны будет его собственная голова на пике выставленая перед президентским дворцом в Душанбе!