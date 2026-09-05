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Ротенберг поучаствовал в съемках 2-й части фильма «Хоккейные папы»: «Приятно, что о нашей игре рассказывают через семейное кино. Такие проекты помогают популяризировать хоккей»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал об участии в съемках второй части фильма «Хоккейные папы».

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