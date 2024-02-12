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«Еще и номера есть! Батюшки мои!», – Ксения Бородина подарила годовалой дочке Ольги Орловой автомобиль

«Еще и номера есть! Батюшки мои!», – Ксения Бородина подарила годовалой дочке Ольги Орловой автомобиль

Недавно Ольга Орлова отпраздновала день рождения дочери. Анне исполнился один годик. В честь этого события экс-солистка «Блестящих» устроила домашнюю вечеринку.

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