Сытно и некалорийно. Чем полезен кабачок

Остряки шутят: если осенью вам никто не подарил кабачок, значит, вы совсем одиноки. Да, в конце сезона этого добра у огородников полно и они не знают, куда его девать.
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