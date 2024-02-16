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Белый дом: Байден распорядился установить прямой контакт с Москвой по вопросу «новой угрозы» безопасности США

Белый дом: Байден распорядился установить прямой контакт с Москвой по вопросу «новой угрозы» безопасности США

Джо Байден отдал распоряжение об установлении прямого дипломатического контакта с Россией по вопросу "новой угрозы" национальной безопасности США, связанной с якобы размещением в космосе российского противоспутникового оружия.

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