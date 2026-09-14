«Аксёнов-фест» в Казани объединит литературу, кино и музыку

Литературно-музыкальный фестиваль «Аксёнов-фест» пройдёт в Казани с 23 по 25 сентября, его участниками и гостями станут более 20 писателей, поэтов, режиссёров, художников, музыкантов, критиков и издателей.
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