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«Ни один мой мужчина сына не принял»: Ксенофонтова раскрыла боль своей семьи

«Ни один мой мужчина сына не принял»: Ксенофонтова раскрыла боль своей семьи

Ксенофонтова рассказала, что мужчины не приняли ее сына Актриса Елена Ксенофонтова впервые откровенно рассказала о том, что ни один из её избранников не смог принять её 23-летнего сына Тимофея с расстройством аутистического спектра.

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