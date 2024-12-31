Михаил Сухенко: «Мирного неба над головой! Победы! И исполнения заветных желаний!»

Поздравляю всех с Новым годом! Новый год – семейный праздник. И очень хочется, чтобы все семьи поскорее воссоединились, поэтому я желаю главного – чтобы наши Защитники поскорее вернулись домой с Победой! Не зря наш Президент объявил 2025 год – годом Защитника Отечества.
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