Михаил Сухенко: «Мирного неба над головой! Победы! И исполнения заветных желаний!»

Поздравляю всех с Новым годом! Новый год – семейный праздник. И очень хочется, чтобы все семьи поскорее воссоединились, поэтому я желаю главного – чтобы наши Защитники поскорее вернулись домой с Победой! Не зря наш Президент объявил 2025 год – годом Защитника Отечества.