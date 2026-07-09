Трамп заявил о вероятности своей гибели в 5,2% на посту президента

На пресс-конференции в Анкаре, подводя итоги саммита НАТО, президент США Дональд Трамп сообщил, что вероятность его убийства на посту составляет 5,2%, отметив, что он является номером один в списке лиц, подлежащих ликвидации Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии