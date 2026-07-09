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Царьград

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Трамп заявил о вероятности своей гибели в 5,2% на посту президента

Трамп заявил о вероятности своей гибели в 5,2% на посту президента

На пресс-конференции в Анкаре, подводя итоги саммита НАТО, президент США Дональд Трамп сообщил, что вероятность его убийства на посту составляет 5,2%, отметив, что он является номером один в списке лиц, подлежащих ликвидации Ираном.

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