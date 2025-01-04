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Три мирных жителя ранены в Горловке из-за атаки дронов и обстрелов ВСУ

Три мирных жителя ранены в Горловке из-за атаки дронов и обстрелов ВСУ

В результате атаки дронов и обстрелов украинских войск в Горловке и Дзержинске Донецкой Народной Республики ранены три мирных жителя, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.

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