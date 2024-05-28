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Закон, порядок, государство

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В Удмуртии сотрудниками полиции задержан курьер, похищавший у пенсионеров деньги

В мае текущего года в УМВД России по г. Ижевску обратились две местные жительницы 1940 и 1950 гг.р. с сообщениями о хищении у них денежных средств.

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