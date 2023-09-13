Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Федерация футбола Румынии о баннере «Косово – это Сербия»: «Безответственное поведение. Румынский футбол – за невмешательство политики в спорт, ревизионизм неприемлем»

Федерация футбола Румынии о баннере «Косово – это Сербия»: «Безответственное поведение. Румынский футбол – за невмешательство политики в спорт, ревизионизм неприемлем»

Матч отбора Евро-2024 между Румынией и Косово (2:0) был прерван на 50 минут из-за акции румынской группировки Unite Sub Tricolor.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх