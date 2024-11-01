В Хабаровске сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении наркокурьера

В ходе следствия установлено, что в период с февраля по май текущего года обвиняемый получал у неустановленных лиц посредством сети Интернет координаты местонахождения крупных партий синтетических наркотиков.
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