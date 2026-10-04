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Средства ПВО сбили 559 беспилотников над российскими регионами и морями

Средства ПВО сбили 559 беспилотников над российскими регионами и морями

Перехват произошел над 15 регионами России, а также над Азовским и Черным морями.Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 559 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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