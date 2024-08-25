Таро-прогноз для всех знаков зодиака с 26 августа по 1 сентября 2024

Конец августа и начало сентября обычно у всех немного (или много) суматошные, а то и сумасшедшие — нужно успеть и детей в школу собрать, и с участком и заготовками разобраться, и догулять все дни, которые летом потратили на другие несомненно важные дела.
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