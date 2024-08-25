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  • Александр
    у этого афтора и его протеже вместо головы и мозгов маленький писюн торчит!!!Даня Милохин хоче...
  • Владимир Лев
    Да не надо нам этих тварей ближайшие 100 лет.Даня Милохин хоче...
  • Ильдус Мамлеев
    Там они и сдохнут только и всего им уже не привыкать это делать!Крупные силы ВСУ ...

Таро-прогноз для всех знаков зодиака с 26 августа по 1 сентября 2024

Таро-прогноз для всех знаков зодиака с 26 августа по 1 сентября 2024

Конец августа и начало сентября обычно у всех немного (или много) суматошные, а то и сумасшедшие — нужно успеть и детей в школу собрать, и с участком и заготовками разобраться, и догулять все дни, которые летом потратили на другие несомненно важные дела.

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