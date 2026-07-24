Замминистра обороны РФ призвал сократить сроки ответов по обращениям военных

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ - руководитель аппарата Министерства обороны РФ генерал-полковник Виталий Шулика проверил организацию работы с обращениями граждан в Ленинградском военном округе (ЛенВО).
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