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В США признали успехи России на красноармейском направлении

В США признали успехи России на красноармейском направлении

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Покровска на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).

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