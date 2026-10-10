Учения армии США в пустыне показали проблемы в работе с дронами — WSJ

Вооруженные силы США все еще далеки от полноценного внедрения ИИ-технологий и эффективного использования дронов, 10 октября пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
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