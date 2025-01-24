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Москва критикует шаги Норвегии по возобновлению работы Арктического совета

Москва критикует шаги Норвегии по возобновлению работы Арктического совета

Мария Захарова выразила неудовлетворенность России по поводу перезапуска рабочих групп Арктического совета под председательством Норвегии в дистанционном формате.

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