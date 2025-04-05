"Коммерсантъ": экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом коррупционного дела

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался в центре коррупционного скандала. Как утверждает "Коммерсантъ", уже несколько дней в отношении политика проводятся активные следственные действия в Екатеринбурге и Москве.
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