В Тбилиси продолжают сжигать флаги ЕС (ВИДЕО)

В столице Грузии продолжают сжигать флаги ЕС — на этот раз у здания мэрии города. Таким образом лидеры консервативного движения «Альт-Инфо» Зураб Махарадзе и Ираклий Мартыненко выразили солидарность активисту Лаше Шарухия, которому грозит 6 лет за «уничтожение госсобственности общественно опасным способом» после того, как он сжег флаг ЕС, стоявший у администрации города Мцхета.