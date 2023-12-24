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Русская весна

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В Тбилиси продолжают сжигать флаги ЕС (ВИДЕО)

В Тбилиси продолжают сжигать флаги ЕС (ВИДЕО)

В столице Грузии продолжают сжигать флаги ЕС — на этот раз у здания мэрии города. Таким образом лидеры консервативного движения «Альт-Инфо» Зураб Махарадзе и Ираклий Мартыненко выразили солидарность активисту Лаше Шарухия, которому грозит 6 лет за «уничтожение госсобственности общественно опасным способом» после того, как он сжег флаг ЕС, стоявший у администрации города Мцхета.

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