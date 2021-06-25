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Сотрудники МВД Тувы вместе с банковскими работники и представителями Общественного совета обучают граждан финансовой грамотности

В целях профилактики IT-преступлений сотрудники МВД по Республике Тыва при поддержке работников банка и общественников проводят в трудовых коллективахмероприятия по предупреждению хищений денежных средств, совершаемых дистанционным способом.

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