Родители рэпера уверены в его невиновности. Джиган и Оксана Самойлова не смогли остаться друзьями после развода Личный архивСкандал вокруг развода Джигана и Оксаны Самойловой получил новое развитие: впервые публично высказался отец рэпера Александр Устименко.