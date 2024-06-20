Украина потребовала отстранить 12 российских дзюдоистов от Олимпиады

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк направили совместное письмо в Международную федерацию дзюдо (IJF) и Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить 12 российских дзюдоистов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.