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Врачи из Польши предупредили об опасности ежедневного мытья всего тела

Врачи из Польши предупредили об опасности ежедневного мытья всего тела

Вопреки распространенному мнению, далеко не каждую часть тела нужно мыть ежедневно. Об этом заявили польские врачи в беседе с изданием Interia.

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