Лето не хочет уходить из Петербурга

Ждём новых рекордов Наступление календарной осени удивляет и радует своим теплом и ярким солнцем. По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в первой половине сентября в Северной столице было установлено два рекорда дневных максимумов.
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