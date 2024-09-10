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Лето не хочет уходить из Петербурга

Лето не хочет уходить из Петербурга

Ждём новых рекордов Наступление календарной осени удивляет и радует своим теплом и ярким солнцем. По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в первой половине сентября в Северной столице было установлено два рекорда дневных максимумов.

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