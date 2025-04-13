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Царьград

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Более 500 украинских военных сдались в плен в Курской области России

Более 500 украинских военных сдались в плен в Курской области России

Более 500 украинских военнослужащих, включая иностранного наемника, сдались русским военным в Курской области.

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