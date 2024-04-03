«Эти слова со мной навсегда»: Захарова назвала свою самую любимую песню

Самой любимой песней официального представителя МИД РФ Марии Захаровой еще в юности стала композиция группы «Моральный кодекс» — «До свидания, мама!» Для дипломата эта песня стала лучшей из 90-х годов, рассказала она в своем Telegram-канале.
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