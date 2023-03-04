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Яна Романова: «Возвращать медаль Сочи-2014 у меня желания нет. Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но в Зайцевой я уверена больше, чем в себе»

Яна Романова высказалась о перераспределении медалей женской эстафеты в Сочи-2014.  Женская сборная России была лишена серебра из-за того, что Ольга Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, медаль перешла команде Чехии.

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