Калининградцы в жару не реагируют на призыв властей не купаться в фонтанах

КАЛИНИНГРАД, 28 июня, ФедералПресс. В Калининград пришла сильная жара. Многие родители с детьми ищут возможность охладиться и спешат искупаться в фонтанах, однако это запрещено, напомнили городские власти.
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