В ходе визита на платформу «Левиафан» премьер-министр Нетаниягу и министр энергетики Эли Коэн подчеркнули, что добыча природного газа обеспечивает Израилю значительные бюджетные поступления, энергетическую независимость и одни из самых низких тарифов на электроэнергию среди развитых стран .