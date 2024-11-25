ФСБ раскрыла роль «Купола Донбасса» в защите запаса зерновых в ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла попытку атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР).
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