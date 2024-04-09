В Ялте восстановили мост, разрушенный прошлогодними ливнями

Завершено восстановление моста в районе улицы Донской в микрорайоне Васильевка в Ялте. Фото: пресс-служба администрации Ялты«Осенью прошлого года конструкция была разрушена рекой Бала, вышедшей из берегов в результате сильнейших дождей.
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