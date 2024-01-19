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В Госдуме предложили включить изучение семейной истории в «Разговоры о важном»

В Госдуме предложили включить изучение семейной истории в «Разговоры о важном»

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» материалы, рассказывающие об изучении семейной истории.

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