В Госдуме предложили включить изучение семейной истории в «Разговоры о важном»

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» материалы, рассказывающие об изучении семейной истории.