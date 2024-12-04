Схода не будет: власти Карелии все решили без жителей деревни Тереки

Жители Петровского поселения, куда входит деревня Тереки, обратились в Следком России и лично к Бастрыкину Текст, фото Марина Бедорфас На собрании, которое прошло чуть более месяца назад в Спасской Губе и касалось вопроса строительства горнолыжного курорта, разразился скандал.