МИД Саудовской Аравии обвинил Совбез ООН в эскалации конфликта в секторе Газа

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Совет Безопасности ООН несет ответственность за последствия очередного обострения конфликта в секторе Газа, где продолжаются военные действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
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