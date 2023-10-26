МИД Саудовской Аравии обвинил Совбез ООН в эскалации конфликта в секторе Газа

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Совет Безопасности ООН несет ответственность за последствия очередного обострения конфликта в секторе Газа, где продолжаются военные действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.