L’invité: Историк Тодд заявил, РФ не планирует атаковать НАТО и думает лишь об обороне

Французский историк Эммануэль Тодд, который когда-то предсказал распад СССР, дал интервью изданию L’invité и сообщил о том, что доктрина России носит чисто оборонительный характер, и нападать на Североатлантический альянс не планирует.
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