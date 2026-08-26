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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фоньини об уровне Федерера: «Тренер Музетти сказал мне, что Роджер до сих пор обыграл бы как минимум 80 человек из топ-100»

Экс-девятая ракетка мира Фабио Фоньини поделился словами тренера Лоренцо Музетти о форме Роджера Федерера .

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