Как сообщают западные СМИ, в следующем году Берлин сократит военную поддержку Украины вдвое. В то же время, как обещают германские политики, Киеву помогут вернуть в страну уклонистов, скрывшихся от мобилизации и не желающих умирать за Владимира Зеленского.