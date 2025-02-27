У сбившего женщину Буйнова обнаружили 172 штрафа за нарушение ПДД

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У народного артиста России, певца, экс-участника ансамбля «Веселые ребята» Александра Буйнова обнаружилось 172 штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с июля 2017 года на общую сумму 158 тысяч рублей.