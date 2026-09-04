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Трамп считает, что восстания машин из-за ИИ не будет

Президент США в интервью GB News, отвечая на вопрос о том, может ли искусственный интеллект (ИИ) обратиться против человечества, он сказал: "Это будет весело.

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