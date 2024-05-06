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Оружейная компания Rheinmetall обещает Киеву сотни тысяч снарядов

Оружейная компания Rheinmetall обещает Киеву сотни тысяч снарядов

Армин Паппергер, руководитель немецкой оборонной компании Rheinmetall, объявил о намерении компании в 2024 году осуществить крупные поставки вооружений в Украину, включая сотни тысяч артиллерийских снарядов.

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