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Сорокин не доиграл матч с «Тампой» из-за травмы. Его заменил Варламов

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин не доиграл матч чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:4). Россиянин был заменен после второго периода при счете 1:2 из-за травмы верхней части тела.

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